АФУ: голкипер сборной Узбекистана Нестеров принимал средство для снижения веса

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) прокомментировала инцидент с голкипером сборной Игнатием Нестеровым, который был отстранён клубом «Аль-Оход». В клубе приняли решение об отстранении футболиста за приём запрещённых препаратов в сборной Узбекистана во время Кубка Азии – 2019.

Как сообщает АФУ, Нестеров принимал средство для снижения веса. Ранее утверждалось, что футболист не знал, что в состав средства входили запрещённые препараты.

Сборная Узбекистана на Кубке Азии – 2019 вышла в 1/8 финала, где уступила в серии послематчевых пенальти сборной Австралии. 35-летний Нестеров отыграл все четыре матча на турнире. Кубок Азии выиграла сборная Катара, победившая в финале сборную Японии.