Каррагер: Сон Хын Мин — один из лучших игроков АПЛ в нынешнем сезоне

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал игру форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина в нынешнем сезоне. После возвращения с Кубка Азии – 2019 Сон Хын Мин забивал мячи в четырёх матчах подряд.

«Сон — один из лучших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Много говорилось, что «Тоттенхэму» будет не хватать Кейна и Алли, но всё в порядке благодаря Сону. Он здорово играет в качестве центрфорварда, правого и левого нападающего.

Его карьера отлично начиналась в Германии, но когда он приехал в «Тоттенхэм», многие думали, что он превратится в одного из игроков. Сейчас же он является фактически незаменимым», — цитирует Каррагера Goal.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин забил 16 мячей в 32 матчах.