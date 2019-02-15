Гвардиола: «Манчестер Сити» не стоит жаловаться на поле в матче с «Ньюпортом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии с клубом «Ньюпорт Каунти», который состоится 16 февраля.

«Нужно отнестись к сопернику с уважением. «Ньюпорт» отлично себя проявил на этом турнире. Они делают что-то невероятное. Мы старались отсматривать их матчи.

Мы всегда стремимся лучше изучить соперника, но в кубковых турнирах бывает всё. В прошлом году мы проиграли «Уиган Атлетик».

Сейчас мы уже знаем кое-что о сопернике. Форварды «Ньюпорта» забивали по 14—15 мячей. Команда здорово действует на стандартах. Нам нужно адаптироваться к сопернику.

Плохое состояние поля? Мы уже играли в АПЛ с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли» через три дня после двух матчей НФЛ. Если плохое поле бывает даже в АПЛ, то что говорить о низших дивизионах. Нам не стоит ни на что жаловаться», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».