Бородюк: за чемпионство будут бороться «Зенит» и «Краснодар»

Заслуженный тренер России Александр Бородюк рассказал, кого видит фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«На мой взгляд, в этом сезоне за чемпионство будут бороться «Зенит» и «Краснодар». Да, они играют в разных стилях. Петербуржцы действуют не так красиво и изящно, у них прагматичный футбол. «Быки» же играют по-современному — это привлекательный футбол на скоростях, в борьбе. Считаю, что команда уже созрела решать самые большие задачи. Для этого у «Краснодара» есть всё: стратегия, которая оправдывает себя, потрясающая инфраструктура и академия.

Но, пожалуй, главное — наличие хорошей точечной селекции, которая создаёт конкуренцию. Обратите внимание, в матче с «Байером» на поле не было Ари и Газинского — футболистов сборной России. Но как здорово сыграли тот же Игнатьев и новичок Ольссон. Это здоровая конкуренция, которая говорит о том, что «Краснодар» находится на правильном пути», — цитирует Бородюка Sportbox.



После 17 туров в активе «Зенита» 34 очка, у «Краснодара» — 33.