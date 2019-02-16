Озил отказался перейти в «ПСЖ» в январе на правах аренды

В зимнее трансферное окно «ПСЖ» был готов арендовать немецкого полузащитника «Арсенала» Месута Озила, но футболист отказался от перехода. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, хавбек готов рассматривать варианты только с полноценным трансфером. Впрочем, проблемой для перехода в другой клуб является зарплата игрока, которая составляет более € 20 млн в год.

В последнее время Озил не часто выходит на поле из-за конфликта с главным тренером Унаи Эмери, поэтому клуб хочет его продать.

30-летний Озил перешёл в «Арсенал» в 2013 году из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.