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Инфантино: оптимистичен по поводу 48 команд на ЧМ-2022, но это будет нелегко

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Инфантино: оптимистичен по поводу 48 команд на ЧМ-2022, но это будет нелегко
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о возможности расширения чемпионата мира 2022 года с 32 до 48 команд.

«Настроен оптимистично, но будет ли это легко? Нет, это будет непросто, я должен быть честным», — приводит слова Инфантино L'Equipe.

Ранее в Катаре заявили, что не готовы к увеличению числа участников турнира до 48 сборных. В ответ глава организации предложил провести ряд матчей в соседних странах.

Напомним, в финальных стадиях чемпионатов мира принимают участие 32 национальные команды с 1998 года.

Чемпионат мира — 2022 в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет первое мировое первенство, которой пройдёт на Ближнем Востоке. Кроме того, матчи мундиаля впервые будут сыграны зимой.

Инфантино: 48 сборных могут сыграть уже на ЧМ-2022
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