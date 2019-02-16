Касильяс положительно высказался о женщинах-арбитрах в футболе

Вратарь «Порту» Икер Касильяс сообщил, что ему нравится, когда женщины работают арбитрами в мужском футболе.

Об этом голкипер написал в своём «твиттере» во время просмотра матча чемпионата Германии «Аугсбург» — «Бавария», закончившегося со счетом 2:3.

«Смотрю матч Бундеслиги „Аугсбург“ — «Бавария». Главный арбитр — женщина, и мне это нравится! Футбол должен расти и меняться!" — написал испанец.

Арбитром матча была 39-летняя Бибиана Штайнхаус, которая является первой женщиной-арбитром в истории Бундеслиги. В матче арбитр показала три жёлтые карточки.

Первый матч в немецком национальном чемпионате Штайнхаус отработала в 2017 году. Это произошло в матче «Герта» — «Вердер», который завершился вничью со счётом 1:1.