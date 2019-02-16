Стали известны соперники сборной Бразилии в товарищеских матчах в марте

Сборная Бразилии определилась с соперниками по товарищеским матчам, которые состоятся в марте. Об этом сообщает официальный сайт бразильской конфедерации футбола.

23 марта Бразилия сыграет с национальной командой Панамы. Встреча состоится в Португалии в городе Порту на стадионе «Драгау». 26 марта бразильцам предстоит матч со сборной Чехии, который пройдёт в Праге.

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявит состав на матчи с Панамой и Чехией 28 февраля.

Эти матчи станут для бразильцев первыми в 2019 году. Команда готовится к домашнему Кубку Южной Америки, который состоится с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в одной группе с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила Бельгии (1:2).