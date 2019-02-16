«Аталанта» — «Милан»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 16 февраля, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа. Ассистентами назначены Джанлука Вуото и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Фабио Мареска.

«Милан», набрав 39 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Аталанта» (38) — шестое.

Первую встречу в нынешнем сезоне Серии А «Милан» и «Аталанта» провели в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 23 сентября 2018 года. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Прямая видеотрансляция матча «Аталанта» — «Милан»