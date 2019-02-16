Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

«Атлетико» одержал победу в матче 24-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано». Встреча, проходившая на стадионе «Кампо де Вальекас», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч «Атлетико» забил во втором тайме. На 74-й минуте отличился Антуан Гризманн. К тому моменту тренерский штаб «Атлетико» перешёл на игру в трёх форвардов: на 60-й минуте на поле вышел Диего Коста, пропустивший несколько месяцев из-за травмы. Испанский форвард составил тройку нападения с Гризманном и Альваро Моратой.

«Атлетико» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. Каталонцы в матче 24-го тура сыграют с «Вальядолидом». «Райо Вальекано» с 23 очками остался на 18-й строчке в турнирной таблице.