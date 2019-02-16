«Ман Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив клуб из 4-го дивизиона

В матче 1/8 финала Кубка Англии клуб из четвёртого по силе дивизиона страны «Ньюпорт Каунти» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Ньюпорте на стадионе «Родни Парад» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане, отличившийся на 51-й минуте. В середине второго тайма преимущество «горожан» увеличил полузащитник Филип Фоден. В концовке игры форвард «Ньюпорт Каунти» Падрэйг Амонд отыграл один мяч. Спустя минуту Фоден оформил дубль. В компенсированное время гол в актив записал хавбек «Сити» Рияд Марез.

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, «Ньюпорт Каунти» покинул турнир. Ранее в следующий раунд пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Миллуолл».

Остальные встречи 1/8 финала Кубка Англии будут сыграны 17 и 18 февраля.