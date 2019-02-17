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«Манчестер Юнайтед» планирует продать Лукаку

Фото: Marc Atkins/Getty Images
«Манчестер Юнайтед» планирует продать Лукаку
Футбол / Англия

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение предстоящим летом расстаться с нападающим команды Ромелу Лукаку, сообщает Mirror.

Ромелу перешёл в «Юнайтед» из «Эвертона» в июле 2017 года за £ 75 млн (около € 85,6 млн по нынешнему курсу). В этом сезоне английской Премьер-лиги бельгиец забил 8 мячей в 23 матчах.

«Красные дьяволы» планируют потратить вырученные с продажи Лукаку деньги на покупку нового нападающего. По информации издания, клуб рассматривает кандидатуры Мауро Икарди («Интер») и Пауло Дибалы («Ювентус»).

«Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Завтра, 18 февраля, «МЮ» на выезде проведёт матч 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Челси».

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