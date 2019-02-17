Куртуа: однажды Бэйл пропустил командный ужин, потому что ложится спать в 23:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как однажды нападающий команды Гарет Бэйл и полузащитник Тони Кроос пропустили командный ужин.

«Бэйла называют в команде гольфистом. Очень сложно описать его одним словом. Я бы сказал, что у него очень много таланта, но жаль, что этот талант не может сиять так часто.

Я живу как человек, рождённый и выросший в Мадриде. Ем поздно, ложусь спать поздно — такой образ жизни.

Однажды вечером мы ужинали всей командой. Но Бэйл и Тони Кроос не пришли. Они посчитали, что ужин назначен на очень позднее время. Мы договорились встретиться в ресторане в 21:30, ужинать начали где-то в 22:15, а ближе к полуночи пили кофе.

Мы ложимся спать около часа ночи. Тренировка начинается в 11 утра. Мне кажется, это идеальное время. Но Гарет сказал: «Я не приду, парни, потому что ложусь спать в 23:00», — заметил Куртуа в интервью HLN.