Отец Неймара: слухи о «Барселоне» — просто ложь, сын счастлив в «ПСЖ»

Отец форварда «ПСЖ» Неймара прокомментировал слухи о возвращении в каталонскую «Барселону».

«Есть два человека, которые говорят за Неймара, — Неймар и я. Мы ни разу не говорили о возвращении в «Барселону». Кто-нибудь слышал такие слова из наших уст? Нет.

Конечно, «Барселона» — отличная команда. Мы все там были счастливы. Очевидно, что, как только мы говорим о трансферах, имя Неймара всё ещё обсуждается. Невозможно прекратить слухи вокруг такого игрока.

Слухи о «Барселоне» — просто ложь. Никто не созванивался с представителями каталонского клуба. Эти слухи очень забавные, их придумывают весёлые журналисты. Но нас всё это сильно отвлекает.

Будущее и настоящее Неймара связано с Парижем. Конечно, трудно говорить о будущем, поскольку в футболе в любой момент может всё измениться, но сейчас он игрок «ПСЖ».

Счастлив ли Неймар в Париже? Да, абсолютно. Его первый сезон в «ПСЖ» был годом адаптации, получением нового опыта. Он чувствует себя очень хорошо в Париже. Неймар счастлив. Он растёт с «ПСЖ». Если не считать травм, у него всё прекрасно», — сказал отец форварда в интервью телеканалу TF1.