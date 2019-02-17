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«Реал» потерпел первое поражение в шести матчах Примеры, проиграв «Жироне»

«Реал» потерпел первое поражение в шести матчах Примеры, проиграв «Жироне»
Футбол / Испания

В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Жирону». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «Реала» Каземиро, отличившийся на 25-й минуте после передачи хавбека Тони Крооса. В середине второго тайма нападающий «Жироны» Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный гол на 75-й минуте забил форвард гостей Кристиан Португес.

В конце игры с поля был удалён капитан мадридцев Серхио Рамос.

«Жирона» прервала победную серию «сливочных» в чемпионате Испании, которая состояла из пяти матчей. Для «Жироны» эта победа стала первой в последних 11 встречах Примеры.

«Реал», набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского первенства, «Жирона» (27) — 15-е.

Испания - Примера. 24-й тур
17 февраля 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1 : 2
Жирона
Жирона
1:0 – Каземиро – 25, 1:1 – Стуани – 65 (пен), 1:2 – Португес – 75
Удаления: Рамос, 90 – нет
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