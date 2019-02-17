Форвард ЦСКА Н’Диайе помог сборной Мали выиграть юношеский Кубок Африки

Форвард ЦСКА Лассана Н’Диайе вместе со сборной Мали стал победителем юношеского Кубка Африки – 2019 (игроки не старше 20 лет). В финале малийцы обыграли сверстников из Сенегала. Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победила сборная Мали (3:2).

Н’Диайе реализовал один из 11-метровых ударов малийцев. Любопытно, что в полуфинале сборная Мали также была сильнее соперника в серии послематчевых пенальти. Тогда малийцы нанесли поражение нигерийцам, а один из ударов точно исполнил Н’Диайе.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Н’Диайе 5 октября 2018 года. В нынешнем сезоне Н’Диайе на поле в составе москвичей ещё не выходил, так как ЦСКА не мог заявить его до зимнего трансферного окна. Предыдущим клубом Н'Диайе был малийский «Гуидарс».