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Икарди посетил матч «Интер» — «Сампдория» вместе с женой

Икарди посетил матч «Интер» — «Сампдория» вместе с женой
Футбол / Италия

Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди побывал на матче 24-го тура чемпионата Италии между его командой и «Сампдорией» (2:1). Также на матче присутствовала жена форварда Ванда Нара. Об этом сообщает «твиттер» Bleacher Report.

Икарди и Нара следили за ходом матча с трибун стадиона «Джузеппе Меацца».

Напомним, что ранее Икарди был лишён капитанской повязки. Одной из причин стало нежелание Мауро комментировать слова Нары, которая ранее раскритиковала руководство миланцев.

Вскоре после этого автомобиль с Нарой и детьми забросали камнями, а также женщина сообщила об угрозах в свой адрес.

Ранее сообщалось, что «Интер» не сумел договориться с Нарой о продлении контракта Икарди. В связи с этим клуб готов продать его за € 80-90 млн.

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