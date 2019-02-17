Филипенко: дети депутатов не пойми что творят, но за футболиста проще зацепиться

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко прокомментировал ситуацию с арестом форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и заявил, что к футболистам в обществе относятся слишком негативно.

«Даже у нас были примеры, когда ребята-футболисты выходили из караоке, подрались, а потом тоже сидели в СИЗО три месяца. Один из минского «Динамо», помню. Да, так бывает, но то же самое происходит и с представителями других профессий.

Всё зависит от воспитания каждого человека. Нельзя, например, набрасываться на всех представителей профессии, если один человек когда-то с кем-то вёл себя плохо. А сейчас вокруг футболистов происходит какая-то особенная чернота, будто ничего другого рядом нет. Мажоры на тачках кого-то давят, дети депутатов не пойми чего творят, но за футболиста зацепиться проще и безопаснее всего. Те же Кокорин с Мамаевым поступили плохо, но это была обычная драка, держать за которую 6 месяцев в СИЗО – просто бред. Как любой нормальный человек осуждаю ребят, но желаю им суметь вернуться в футбол», — сказал Филипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Полное интервью с Егором Филипенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.