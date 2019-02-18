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Филипенко: желаю чемпионства Гончаренко, но «Спартак» есть «Спартак»

Филипенко: желаю чемпионства Гончаренко, но «Спартак» есть «Спартак»
Футбол / РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко, выступающий за БАТЭ, пожелал удачи ЦСКА в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Думаю, что Гончаренко – топ-тренер. Очень хочу, чтобы он выиграл чемпионство с ЦСКА и уехал куда-нибудь в очень сильный европейский клуб. А пока говорю ему: «Михалыч, пожалуйста, учите английский».

Я желаю чемпионства Виктору Михайловичу Гончаренко – главному тренеру в моей жизни. А «Спартак» есть «Спартак», великий клуб, где таких, как Филипенко, было много», — сказал Филипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

После 17 туров ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание «армейцев» от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

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Егор Филипенко – об исторической победе над «Арсеналом», проблемах в «Спартаке», «страшном» Гончаренко и немного о наших с вами «сортирах».
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