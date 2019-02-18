Селихов вернулся в общую группу «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Ранее голкипер пропустил несколько занятий из-за болей в спине, которые он ощутил в ходе контрольного матча со «Слованом» (1:3).

В нынешнем сезоне Селихов не провёл ни одного официального матча. В мае прошлого года вратарь получил тяжёлую травму — разрыв ахиллова сухожилия, в результате чего перенёс операцию и выбыл из строя на несколько месяцев.

24-летний Селихов перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Амкара». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Всего за красно-белых он провёл 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола.