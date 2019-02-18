Бенитес: играл ли Джибриль Сиссе рукой? Я уже не помню

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес после товарищеского матча с ЦСКА (1:1) вспомнил о встрече московского клуба с «Ливерпулем» (1:3) за Суперкубок УЕФА в 2005 году.

«Конечно, я хорошо помню ту встречу, мы провели отличный матч. Соперник тоже играл здорово. Если играешь в Суперкубке, это уже значит, что ты добился чего-то. В первую очередь, я должен похвалить своих футболистов, но в любом случае это был топ-матч.

Играл ли Джибриль Сиссе рукой на последних минутах? Я уже не помню. На самом деле это не главное, ведь ЦСКА и «Ливерпуль» получили право сыграть в топ-матче. Надеюсь, что скоро у вас будет ещё один большой финал и вы в нём победите», — приводит слова Бенитеса пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА вёл со счётом 1:0, но на 82-й минуте Сиссе восстановил равновесие, подыграв себе рукой. В дополнительные 30 минут мерсисайдцы провели ещё две результативные атаки.