Анчелотти: Оспина останется в «Наполи» вне зависимости от количества матчей

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти опроверг слухи о связи количества игрового времени вратаря Давида Оспины с условиями арендного соглашения с лондонским «Арсеналом», которому принадлежат права на футболиста.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой тренерский штаб неаполитанцев намеренно не предоставляет Оспине много игровой практики, поскольку при достижении определённого количества проведённых матчей опция выкупа голкипера у «Арсенала» станет обязательной.



«Оспина останется в «Наполи» на следующий сезон вне зависимости от того, сколько матчей проведёт», — приводит слова Анчелотти Football Italia.



Летом 2018 года «Наполи» арендовал Оспину у «Арсенала» до конца сезона-2018/19. В нынешнем сезоне колумбиец провёл за неаполитанцев 11 матчей в Серии А и пропустил 12 голов.

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