Жена Икарди расплакалась во время рассказа о нападении на её автомобиль

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, рассказала об атаке на её автомобиль, в котором также находились её дети. В ходе своего повествования Нара расплакалась.



«В тот день утром я как обычно проснулась и поехала с детьми на их тренировку, а затем случился инцидент. К счастью, это произошло в месте, где расположены камеры наблюдения. Я была в шоке и позвонила кому-то в «Интере», после чего через пять минут мне позвонил Маротта. Они успокоили меня и очень помогли.



«Интер» – семья, поэтому первыми людьми, которым я позвонила после инцидента с камнем, были представители клуба. Мауро спал в тот момент, поскольку ему предстояло поехать на тренировку днём, поэтому я не знала, кому ещё позвонить.



Потом мне позвонил Массимо Моратти, и он был очень добр. Я благодарна ему, потому что Мауро был очень расстроен и находился в ужасном состоянии. Когда ему плохо, он старается оставаться сильным. Я спросила Моратти, может ли он помочь Мауро вернуться на поле, ведь это так много значит для него. Мы не стремимся покинуть «Интер» и ничего не делаем для этого», — цитирует Ванду Нару Football Italia со ссылкой на эфир шоу Tiki Taka.

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