Ширер предположил, почему Алексис не прогрессирует в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед и сборной Англии Алан Ширер предположил, почему форвард „Манчестер Юнайтед“ Алексис Санчес пока не может в полной мере проявить себя в стане манкунианцев. Чилийский футболист выступает за „красных дьяволов“ с зимы 2018 года. В этом сезоне Санчес забил лишь два мяча в 19 матчах.

«Он, по сути, единственный игрок „Манчестер Юнайтед“, который не стал лучше после того, как Сульшер сменил Жозе Моуринью. Значит, настало время показать форму, которую мы видели в „Арсенале“. Ему не была предоставлена ​​свобода, которую он получил при Арсене Венгере в „Арсенале“.

Он мог в основном делать то, что хотел — бежать налево, направо или по центру, и если он потерял мяч, то партнёры страховали его. С тех пор как Санчес прибыл на «Олд Траффорд» в прошлом году, ему пришлось играть в более структурированной системе, но это не должно быть оправданием», — цитирует Ширера The Sun.