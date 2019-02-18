Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» 23 марта проведёт товарищеский матч с «Аустрией» в Санкт-Петербурге

«Зенит» 23 марта проведёт товарищеский матч с «Аустрией» в Санкт-Петербурге
Футбол / Прочие турниры

«Зенит» проведёт товарищеский матч во время перерыва на матчи сборных в марте, сообщает Vienna.at.

Соперником сине-бело-голубых станет австрийский клуб «Аустрия». Встреча команд состоится 23 марта на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арена».

«Зенит» в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 34 очками в активе, на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В 17 встречах подопечные Сергея Семака одержали 11 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 2 марта в Екатеринбурге.

12 февраля сине-бело-голубые потерпели поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля.

В чём проблемы «Зенита»? Коротко – о главном
6 точных передач за час – это ужас!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент