«Зенит» 23 марта проведёт товарищеский матч с «Аустрией» в Санкт-Петербурге

«Зенит» проведёт товарищеский матч во время перерыва на матчи сборных в марте, сообщает Vienna.at.



Соперником сине-бело-голубых станет австрийский клуб «Аустрия». Встреча команд состоится 23 марта на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арена».



«Зенит» в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 34 очками в активе, на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В 17 встречах подопечные Сергея Семака одержали 11 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 2 марта в Екатеринбурге.



12 февраля сине-бело-голубые потерпели поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля.

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