Хендерсон: дисквалификация ван Дейка — это серьёзный удар по «Ливерпулю»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится завтра, 19 февраля.

«Противостояние действительно непростое. Все знают силу „Баварии“. Они всего на два очка отстают от „Боруссии“ в Бундеслиге, регулярно доходят в Лиге чемпионов до финала или полуфинала. Это команда мирового класса, но мы знаем, что способны создать „Баварии“ проблемы, если сыграем в свой футбол.



Нам, игрокам, совсем нет дела до того, что думают люди и чего они ждут. У „Баварии“ состав мирового уровня, и мы осознаём всю сложность нашей миссии. Вместе с тем мы верим в силу нашей команды, верим, что можем обыграть „Баварию“. Всё зависит только от нас.

Завтрашний матч — пока самый главный в этом сезоне, но так мы подходим абсолютно к каждой игре. Нельзя ставить какой-то турнир выше другого. Мы считаем, что у нас боеспособный состав, который может побороться за победу и в Лиге чемпионов, и в Премьер-лиге. Надеюсь, нам покорится хотя бы один из этих турниров, а, возможно, и оба.



Кажется, Вирджил ван Дейк не пропустил в нынешнем сезоне ни одного матча. Это важнейший игрок «Ливерпуля», но у нас достаточно мастерства, чтобы восполнить такую потерю завтра вечером. За оборону у нас отвечает вся команда, а не два центральных защитника. Не так важно, кто выйдет на поле. Каждый знает свою роль и свои обязанности. Но, конечно, дисквалификация ван Дейка — серьёзный удар», — приводит слова Хендерсона официальный сайт клуба.