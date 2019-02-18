«Про Пьяченца» исключена из Серии С после поражения со счётом 0:20

«Про Пьяченца» была исключена из Серии С после разгрома со счётом 0:20 в матче с «Кунео». Об этом сообщает официальный «твиттер» турнира.

Напомним, «Про Пьяченцу» из-за финансовых проблем покинули все основные футболисты. В итоге на поле в матче с «Кунео» вышли только семеро молодых футболистов, среди которых — массажист команды. Клуб был вынужден провести матч в таком составе, так как ему грозило исключение из турнира в случае неявки на игру.

У «Про Пьяченцы» нет тренера, поэтому 19-летний футболист был вынужден зарегистрироваться в качестве наставника команды.

«Это было невероятным нарушением основ спортивных принципов. Я был в ужасе от того, что родители этих детей позволили им выйти и поиграть, просто чтобы рассказать друзьям, что они дебютировали в профессиональном футболе», — приводит слова президента Серии С Франческо Гирелли Football Italia со ссылкой на Radio Rai.