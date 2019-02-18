Горецка пропустил тренировку «Баварии» перед матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не принял участия в тренировке мюнхенской команды, которая состоялась сегодня, 18 февраля, в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба «Баварии».



У 24-летнего немецкого футболиста диагностирована небольшая травма голеностопа. По рекомендации врачей Горецка занимался индивидуально. На данный момент нет точной информации о том, сможет ли Горецка сыграть в матче с «Ливерпулем».



В нынешнем сезоне Горецка принял участие в 19 матчах за «Баварию» в чемпионате Германии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария» состоится в Ливерпуле завтра, 19 февраля. Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 13 марта.

Фирмино не примет участия в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Бавария»