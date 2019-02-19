Погба: мы — «Манчестер Юнайтед», играем ради трофеев

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии

«Красивая победа. Было отличное выступление команды, всех игроков. Было нелегко, но мы сделали это и очень довольны победой.

Команда помогла мне сделать всё возможное, я полностью выкладываюсь. Они помогают мне забивать и отдавать результативные передачи. Мы наслаждаемся совместной игрой.

Мы — «Манчестер Юнайтед», играем ради трофеев. Сульшер взялся за эту работу, потому что может с ней справиться. Он доверяет нам, а мы — ему», — цитирует BBC французского хавбека.

«Манчестер Юнайтед» стал последним четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Суонси Сити».