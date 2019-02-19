Фанаты «Челси» скандировали кричалки против Сарри во время матча с «МЮ»

Болельщики лондонского «Челси» выразили недовольство работой главного тренера команды Маурицио Сарри во время матча 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Как сообщает Daily Mail, в ходе встречи фанаты скандировали «[К чёрту] Саррибол» и «Ты не знаешь, что делаешь».
Сарри возглавил «Челси» прошлым летом, сменив на посту главного тренера команды своего соотечественника Антонио Конте. После 26 туров синие занимают лишь шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 50 очками в активе, несмотря на уверенный старт в чемпионате в виде пяти побед подряд.
24 февраля «Челси» предстоит встретиться с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнётся в 19:30 мск.
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