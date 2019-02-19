Собака Салы побывала на похоронах хозяина

Собака погибшего в авиакатастрофе нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы побывала на похоронах своего хозяина, сообщает The Sun в «Твиттере».



Чёрный лабрадор по имени Нала после гибели аргентинского футболиста отправилась жить к его сестре Ромине. По словам девушки, она даже не рассматривала вариант с передачей питомца в приют.

Церемония прощания с Салой прошла в аргентинском городе Прогресо. Помимо родственников погибшего форварда на церемонию пришли десятки местных жителей.



28-летний Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в зимнее трансферное окно. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело Салы. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.