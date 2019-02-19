Матч «Зенит» — «Фенербахче» обслужит английская бригада арбитров

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче», который состоится на стадионе «Газпром Арена» 21 февраля, обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Начало игры — в 20:55 мск.

Ему помогут ассистенты Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Резервный судья — Иан Хуссин. В 2017 году Оливер обслуживал выездную игру петербуржцев против «Андерлехта», в которой «Зенит» уступил со счётом 0:2.



В общей сложности «Зенит» провёл 15 матчей при судействе английских арбитров, одержав восемь побед, трижды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

В первой игре российская команда уступила в Стамбуле со счётом 0:1.