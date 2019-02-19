«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Оренбургом»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Оренбургом». Встреча состоится в Турции, где команды в настоящее время проводят зимний тренировочный сбор перед возобновлением сезона.



Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Адриано.



Запасные: Селихов, Шитов, Комбаров, Кутепов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Мелкадзе, Роша.



«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 очками в активе, уступая «Зениту» (34), «Краснодару» (33) и ЦСКА (30).

Кутепов: если бы руководил «Спартаком», никого бы к нам не купил