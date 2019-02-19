Панюков: когда играл в Литве, с партнёрами по команде собирали и сдавали бутылки

Пресс-служба «Урала» на официальном канале в YouTube опубликовала видеоролик, в котором полузащитник Юрий Бавин и форвард Андрей Панюков в игре выяснили, насколько хорошо знают истории из жизни друг друга.



Задачей игры было выслушать историю соперника и догадаться, является ли она правдивой. Одна из историй Панюкова была следующей: «Когда я играл в Литве, то зарабатывал не очень много денег. Поэтому мы с партнёрами по команде несколько раз собирали и сдавали использованные пластиковые бутылки. Однажды сдали пластика на € 23 — это был наш рекорд».



Бавин предположил, что это история не является правдой. «Ты ошибся, Юра. Это было хобби такое. Делать было нечего», — ответил ему Андрей.



Позже Бавин поделился историей из своего детства: «Однажды, когда я был маленький, на меня сильно накричал Валерий Газзаев. Я подавал мячи на игре ЦСКА — «Спартак» и слишком быстро кинул улетевший в аут мяч Роману Павлюченко».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Урала» в YouTube.