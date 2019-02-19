Кьеллини: Роналду заполнил пустоту, оставшуюся после ухода Буффона

Капитан туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» отметил вклад нападающего Криштиану Роналду в результаты команды.



«Мы работаем над успехом в Лиге чемпионов. Это наша цель, даже несмотря на то, что достигнуть этого сложно. В результате жеребьёвки мы получили соперника, который очень похож на нас. Навязчивая идея? Нет, это цель, которую мы преследуем. Быть капитаном — большая честь. Я выступаю за „Ювентус“ уже 15 лет и считаю этот клуб вторым домом. Я чувствую ответственность, потому что представляю всех, кто является частью этого клуба.



Прибытие Роналду было важным. Он заполнил пустоту, которая осталась после ухода Буффона. Вместе с Роналду мы способны выйти за пределы своих возможностей», — приводит слова Кьеллини Marca.



Первый матч «Атлетико» — «Ювентус» состоится завтра, 20 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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