Пьянич: в Лиге чемпионов Роналду доказал, что стоит больше любого другого игрока

Боснийский полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», который состоится завтра, 20 февраля.

«Считаю, «Атлетико» за последние годы доказал, что является очень сильной командой, с которой трудно играть. Ожидаем два сложных матча. Завтра будет важный матч для нас, и мы постараемся добиться хорошего результата. С завтрашнего дня у нас начинается очень важный цикл, нам придется двигаться вперёд шаг за шагом. Хотим вернуться на этот стадион ещё раз, чтобы сыграть в финале.

Роналду очень мотивирован, в этом турнире он доказал, что стоит больше любого другого игрока. Криштиану — великий чемпион, он снова доказывает это в нынешнем сезоне. Мы ощущаем свою силу, но есть много команд высокого уровня. Мы уважаем соперника, но хотим создать преимущество перед ответной встречей", — приводит слова Пьянича официальный сайт клуба.

Матч «Атлетико» — «Ювентус» пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.