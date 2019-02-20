Дибала: у Аллегри я научился быть образцовым профессионалом

Нападающий туринского «Ювентуса» Паоло Дибала в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» поделился мнением о главном тренере команды Массимилиано Аллегри.

«Я многому у него научился. Особенно тому, как надо работать. Как быть образцовым профессионалом и полностью фокусироваться на тренировках, чтобы знать, чего ожидать в матчах. С ним я ощутимо вырос.

С первого дня здесь, хотя я играл на разных позициях, он всегда давал мне на поле свободу действий. Доверие имеет большое значение. Здорово чувствовать, что ты являешься частью того, чего хочет добиться такой большой клуб», — приводит слова Дибалы пресс-служба УЕФА.

Матч «Атлетико» — «Ювентус» пройдёт сегодня, 20 февраля, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23:00 мск.