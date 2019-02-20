Фил Невилл: сейчас я не вижу лучшего игрока в АПЛ, чем Погба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл поделился мыслями о победе «красных дьяволов» в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Челси» (2:0), а также оценил игру полузащитника Поля Погба под руководством главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.



«В матче с «Челси» мы будто наблюдали за старым «Юнайтед». Сульшер подобрал идеальную тактику. И прямо сейчас я не вижу лучшего игрока в Премьер-лиге, чем Поль Погба», — цитирует Невилла Daily Mail со ссылкой на BBC.



Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в середине декабря прошлого года после отставки Жозе Моуринью. В настоящий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на одно очко опережая «Арсенал» и «Челси».



Погба: мы — «Манчестер Юнайтед», играем ради трофеев