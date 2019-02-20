СМИ: «Челси» при Абрамовиче потратил на зарплаты игроков около £ 2,76 млрд

Лондонский «Челси» начиная с сезона-1992/93, когда была образована Премьер-лига, потратил на зарплаты игроков более £ 3 млрд (около € 3,5 млрд), сообщает The Sun.



С 2003 года, когда клуб приобрёл российский бизнесмен Роман Абрамович, на зарплаты футболистов было потрачено около £ 2,76 млрд. По этому показателю лондонцы находятся на первом месте в АПЛ. На второй позиции находится «Манчестер Юнайтед», потративший примерно £ 2,6 млрд.



Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. За это время синие пять раз становились чемпионами Англии, а также выиграли Лигу чемпионов. Кроме того, лондонцы пять раз становились обладателем Кубка Англии, трижды выигрывали Кубок лиги и дважды побеждали в Суперкубке Англии.

Источник: «Челси» уволит Сарри в случае поражения в финале Кубка лиги