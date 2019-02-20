«Спартак» расторг контракт с защитником Лихачёвым

«Спартак» и защитник Александр Лихачёв сегодня прекратили сотрудничество по соглашению сторон. 22-летний футболист стал свободным агентом.



«Желаем Александру успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.

Лихачёв — воспитанник ижевского «Зенита». В 2011 году он перешёл в академию «Спартака», где занимался под руководством Алексея Лунина. С 2013 года стал выступать за дублирующий состав. Начинал играть на позиции центрального полузащитника, со временем переквалифицировался в центрального защитника.



10 сентября 2016 года дебютировал за «Спартак-2» в матче ФНЛ с «Волгарём» (1:1). В 2015 году стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы (до 19 лет).