В Италии эксперта отстранили от работы на телеканале за сексистское высказывание

Бывший футболист сборной Италии Фульвио Колловати был временно отстранён от работы на телеканале Rai, где он выступал в роли эксперта.



Как сообщает Football Italia, на одном из шоу экс-защитник позволил себе высказывание, которое многие посчитали сексистским. Колловати сказал следующее: «Женщины не могут говорить о тактике. Когда я слышу, как они это делают, меня воротит».



После обвинений в сексизме Фульвио был вынужден принести извинения в социальной сети. Руководство канала приняло решение отстранить его от работы на три недели.



Колловати известен по выступлениям за «Милан» и «Интер». В составе сборной Италии экс-защитник провёл 50 матчей и вместе с ней стал чемпионом мира в 1982 году, приняв участие во всех встречах турнира.

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