Гвардиола: для меня Б. Силва уже большая звезда, его обожают в раздевалке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что полузащитник Бернарду Силва может стать игроком года по итогам нынешнего сезона Премьер-лиги.



«Для меня он уже сейчас большая звезда. Его просто обожают в раздевалке, он — один из самых талантливых игроков, что я когда-либо видел. Силва может играть на трёх-четырёх разных позициях. Когда он сыграл не совсем удачно, он знает, что это ничего не значит, так как он всё равно больше всех пробежал.

Возможно, в этом сезоне он является одним из двух-трёх лучших игроков в АПЛ. По нескольким показателям — по результативным передачам, голам и тому, как он празднует голы. Работать с ним для меня — удовольствие для тренера. Мне повезло иметь Бернарду в составе. Сборной Португалии тоже повезло с ним. Он прекрасный парень. Я его люблю», — цитирует Гвардиолу Mirror.