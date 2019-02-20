Путин: мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира — 2018

Сегодня президент России Владимир Путин принял в Кремле президента ФИФА Джанни Инфантино. В ходе встречи обсуждались вопросы эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу, состоявшегося в России в 2018 году.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин Инфантино! Очень рад вас видеть! Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу. Хотел бы вас ещё раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали нам в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан Указ о награждении вас орденом Дружбы Российской Федерации.



Это очень важно не только для нашей страны, то мероприятие, которое было проведено. Прежде всего важно для молодых людей, для подрастающего поколения, потому что люди приобщаются к спорту. Мы с вами много раз об этом говорили. Сейчас перед нами стоит другая задача – использовать всё, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно, и в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку. Очень рад возможности поговорить с вами на все эти темы», — цитирует Путина официальный сайт президента России.