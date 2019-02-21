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Прудников перешёл в «Алашкерт»

Прудников перешёл в «Алашкерт»
Футбол / РПЛ

Российский нападающий Александр Прудников стал игроком «Алашкерта», сообщается на официальном сайте армянского клуба. Подробности заключения контракта 29-летнего футболиста с командой не сообщаются.

Последним клубом Прудникова был юрмальский «Спартак». Форвард является воспитанником системы московского «Спартака». В 2006 году стал чемпионом Европы в составе молодёжной сборной России U17, отметившись голом в финальном матче против команды Чехии, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата. Серебряный призёр чемпионата России 2007 года в составе «Спартака».

За свою футбольную карьеру Александр выступал также за «Терек» (ныне — «Ахмат»), пражскую «Спарту», «Томь», «Рубин», «Динамо», «Амкар», «Оренбург», «Анжи» и другие клубы. Официально провёл 167 игр в Российской Премьер-Лиге.

«Алашкерт» является действующим чемпионом Армении. На данный момент ереванская команда набрала 33 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Армении.

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