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Чорлука: папа Модрича сказал: «Мадрид — катастрофа, Москва — топ!»

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Чорлука: папа Модрича сказал: «Мадрид — катастрофа, Москва — топ!»
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука рассказал о впечатлениях своих соотечественников и партнёров по национальной команде, приехавших на чемпионат мира – 2018 в Россию.

«В Хорватии все читают журнал, который придерживается прозападной риторики. И многие не понимали, чего ждать. А когда приехали, были в шоке. Например, от чистоты в Москве. В том же Нью-Йорке на улицах много мусора. А здесь нет. Москва – шикарный город, в котором есть всё. Папа Луки Модрича говорил мне: «Один из лучших городов, где я был! Мадрид – катастрофа, Москва – топ!».

Игрокам сборной тоже понравилось в России и Москве. Мы провели целую неделю в столице, потому что полуфинал и финал были в «Лужниках». Жили в центре города, иногда выходили погулять. Все были довольны и хотели бы вернуться», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

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