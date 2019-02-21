Наставник БАТЭ: против таких команд, как «Арсенал», не зазорно играть от обороны

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от ответного матча с «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне сегодня, 21 февраля. В первой игре белорусская команда дома победила со счётом 1:0.



«БАТЭ всегда с удовольствием играет, когда стадионы полны. Это придаёт футболистам дополнительную мотивацию. Но коль ситуация складывается так, то постараемся всё равно продемонстрировать свои лучшие качества на этой великолепной арене. Не сказал бы, что ребята так уж сильно скованны или постоянно только и говорят о матче. Напротив, царит рабочая атмосфера. Все тренируются с удовольствием.



Готовимся здесь не только к ответному поединку с „Арсеналом“, но и к сезону в целом. Этот сбор для нас важен и проходит продуктивно. Считаю, против таких команд, как „Арсенал“, не зазорно играть от обороны», — цитирует тренера пресс-служба БАТЭ.

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