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«Бетис» намерен летом бесплатно заполучить Старриджа

«Бетис» намерен летом бесплатно заполучить Старриджа
Футбол / Англия

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может продолжить карьеру в Испании, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

По информации источника, в услугах 29-летнего форварда заинтересован «Бетис». Испанский клуб намерен заключить с игроком контракт после окончания сезона. При этом Старридж достанется «Бетису» бесплатно, поскольку летом у него истекает контракт с «Ливерпулем», а переговоры о новом соглашении до сих пор не начались.

Ранее сообщалось, что заполучить Старриджа также хочет лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

Старридж является воспитанником «Манчестер Сити». В «Ливерпуль» он перешёл в январе 2013 года из «Челси». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт два гола.

«Тоттенхэм» интересуется Старриджем
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