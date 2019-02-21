«Бетис» намерен летом бесплатно заполучить Старриджа

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может продолжить карьеру в Испании, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.



По информации источника, в услугах 29-летнего форварда заинтересован «Бетис». Испанский клуб намерен заключить с игроком контракт после окончания сезона. При этом Старридж достанется «Бетису» бесплатно, поскольку летом у него истекает контракт с «Ливерпулем», а переговоры о новом соглашении до сих пор не начались.



Ранее сообщалось, что заполучить Старриджа также хочет лондонский «Тоттенхэм Хотспур».



Старридж является воспитанником «Манчестер Сити». В «Ливерпуль» он перешёл в январе 2013 года из «Челси». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт два гола.

«Тоттенхэм» интересуется Старриджем