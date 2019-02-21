«Наполи» хочет летом приобрести у ЦСКА Сигурдссона

«Наполи» хочет усилить свою среднюю линию полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном. Как сообщает Fotbolti со ссылкой на Dr. Football Podcast, итальянский клуб рассчитывает летом нынешнего года приобрести исландского футболиста.

19-летний Сигурдссон перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.



ЦСКА продолжает подготовку ко второй половине сезона. После 17 туров «армейский» клуб, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Наполи» в таблице Серии А занимает вторую позицию.