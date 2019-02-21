Тихонов: произошедшее с Кокориным и Мамаевым — стечение обстоятельств

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мыслями о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, пребывающих в СИЗО с середины октября.



«С Павлом мы знакомы по «Краснодару», он отличный человек и хороший товарищ. У меня с ним никогда не было проблем. Можно сказать, что у нас дружеские отношения. Всё, что произошло, — это стечение обстоятельств. Надеюсь, для ребят всё не закончится плачевно.



Смогут ли они заиграть после простоя? Ну а сколько там простой? Когда у тебя хватает мастерства, несколько месяцев – это ерунда. Если мы говорим про футбол, они спокойно смогут играть. Репутация? Вспомните, как относился народ к Артёму Дзюбе. А потом он выдал такой чемпионат мира, и все к нему повернулись. Он этого заслужил», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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