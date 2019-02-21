«Зенит» — «Фенербахче»: онлайн-трансляция начнётся 21 февраля в 20:55

Сегодня, 21 февраля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Фенербахче». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В роли ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Иан Хассин.

Первая встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась победой хозяев с минимальным счётом. При этом «Зенит» мог забить гостевой мяч, но в концовке первого тайма Роберт Мак не реализовал пенальти.

«Зенит» вышел в плей-офф турнира, заняв первое место в группе C. В этом квартете также выступали «Славия», «Бордо» и «Копенгаген». «Фенербахче» занял второе место в группе D. Турецкие футболисты уступили первую строчку загребскому «Динамо», а также опередили «Спартак» из Трнавы и «Андерлехт».